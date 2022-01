Tras el triunfo Frigerio se relaja y Cresto redobla esfuerzo

E

l inicio del año fue dispar en los dos aspirantes a la gobernación para suceder a Gustavo Bordet. Rogelio Frigerio se mostró distendido, en las playas, luego de un 2021 donde consiguió un triunfo contundente en Entre Ríos para llegar al Congreso de la Nación. Enrique Cresto, en tanto, no pone pausa en su gestión al frente del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y aparece en diferentes puntos de la provincia avanzando con obras del organismo nacional.

Tanto Frigerio como Cresto tuvieron un 2021 de mucha actividad y la carrera por ocupar la Casa Gris está apenas comenzando. Luego de las legislativas de noviembre, ambos aspirantes a la gobernación se mostraron de modo distinto: mientras Frigerio bajó el perfil, se contagió de Coronavirus y se tomó vacaciones, Cresto no abandonó el Enohsa donde, luego de renunciar a su banca en Diputados, se abocó de lleno a continuar con su gestión.

Rogelio Frigerio tuvo un 2021 muy positivo y lo rubricó con las elecciones legislativas en las que encabezó Juntos por Entre Ríos para conseguir, con más del 50% de los votos, tres de los cinco escaños que disputaba la provincia en la Cámara Baja.



No obstante, en diciembre se contagió de Covid-19 y no pudo asumir con el resto de sus colegas como Diputado de la Nación. Incluso cuando ya estaba recuperado, propició un momento risueño con el presidente de la Cámara Baja Sergio Massa, quien le pidió que se ausente del recinto hasta tanto no haya jurado en su cargo.

Luego del fugaz diciembre, Frigerio partió hacia la playa a descansar. Allí se lo pudo observar con Ricardo López Murphy, a quien le prometió regalar “un buen mate entrerriano” tras apreciar que quien fuera ministro de Defensa, ministro de Economía y ministro de Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Fernando de la Rúa, tenía un mate de plástico.

También posó con su mujer, Victoria Costoya, con el mar de fondo.

Frigerio también se encargó de avanzar con el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), partido fundado por su abuelo, en la provincia. Convocado por el desarrollismo entrerriano participó del estreno de la sede de su espacio que aún aguarda por la personería jurídica.

En pos de afianzar a su partido en Entre Ríos, en Concordia participó de la inauguración de la sede del MID mientras hace equilibrio en Juntos por Entre Ríos (JxER), donde se integra a radicales y peronistas.

Frigerio descansa mientras analiza los pasos a seguir para ser gobernador.

Por su parte, Enrique Cresto inició diciembre ratificando su voluntad de acompañar el pedido del presidente Alberto Fernández, quien expresamente le solicitó que siguiera al frente del Enohsa. Esa decisión propició el ingreso a Diputados de Tomás Ledesma, tercero en la lista del Frente de Todos, que asumió junto a Carolina Gaillard las dos bancas que consiguió el oficialismo en la provincia.

Sin embargo, Cresto se muestra lejos de las playas y, hasta ahora, de momentos de relajación. Se lo observa al frente de diferentes obras a lo largo y a lo ancho de la provincia, encabezando cada uno de los compromisos que el ente nacional concertó con los diferentes municipios y comunas.





Cresto en Ceibas, donde se instaló una nueva planta compacto potabilizadora.

En los últimos días de esta semana Cresto se presentó en la obra que se lleva adelante en Ceibas, localidad del departamento Islas del Ibicuy. La nueva planta compacto potabilizadora tiene un avance del 66 por ciento, posee un presupuesto oficial que supera los 42 millones de pesos y cuenta con un plazo de ejecución de 120 días corridos.

En la oportunidad, la intendenta Sabrina Olano agradeció al titular del Enohsa por la decisión de priorizar estas obras y destacó el trabajo articulado con los municipios y el gobernador Gustavo Bordet.

Por otra parte, Cresto además estuvo en Victoria y antes se había sentado junto al intendente de Paraná, Adán Bahl, entre otros emprendimientos que fue encarando al frente del Enhosa.

El acueducto anunciado a los vecinos de zona sur tiene 13 kilómetros de extensión y almacenará 6 millones de litros.

En la capital entrerriana avanzó en la licitación del Centro de Distribución de Agua potable de la zona sur paranaense, una obra postergada y por la cual hace tiempo vienen clamando los vecinos.

Asimismo, junto a la vicegobernadora Laura Stratta estuvo suscribiendo convenios para la ejecución de nuevas obras de infraestructura en la ciudad de Victoria, donde los acompañó el presidente municipal Domingo Maiocco.

Además, a principios de diciembre Cresto se dio el gusto de inaugurar la primera delegación del organismo nacional que dirige en la provincia de Entre Ríos.

Emplazada en Villaguay, tiene como fin estimular la formulación de documentación técnica para establecer los recursos de las obras, y es una de las cinco sedes que tiene programado abrir en el interior el Ente nacional.

Los dos candidatos analizan los pasos a seguir en pos de un objetivo en común: suceder a Bordet en 2023. Mientras uno descansa, por el momento, el otro gestiona sin pausa buscando revertir los guarismos que arrojaron las últimas elecciones en Entre Ríos.