UCR Diversidad Entre Ríos también cuestionó a Bordet

os miembros de la Mesa Provincial de UCR Diversidad Entre Ríos emitieron un comunicado en relación con el discurso de Apertura del 143° Período de Sesiones Ordinaria de la Legislatura Provincial, que pronunció el gobernador Gustavo Bordet.



Puntualizando en algunos aspectos como Derechos Humanos y Diversidad Sexual, analizaron la alocución del mandatario y respondieron con cuestionamientos por los temas que consideran, quedaron fuera de la agenda.



"Nos preocupa el discurso vacío de Bordet, esperábamos que la diversidad sexual y de género fuera un tema de peso en su alocución, pero ni siquiera solicitó que sean tratados los proyectos de Ley de Educación Sexual Integral (ESI) que ‘duermen el sueño de los justos’ en ambas Cámaras (incluso algunos fueron ya archivados –el 31 de marzo de 2021- en la HCDER)”, señalaron.



"Lejos estamos del respeto a la diversidad, si la ESI no ocupa la agenda de los funcionarios", expresaron.



Desde este espacio político, que tiene como objetivo llevar un mensaje de inclusión e impulsar la creación de políticas públicas direccionadas a garantizar los derechos de los sectores muchas veces silenciados, dieron cuenta de sus tareas.

“UCR Diversidad posee un abanico muy grande de ejes de trabajo, concentrados en grupos como Derechos Humanos, Diversidad Sexual, Discapacidad, Pueblos Originarios, Perspectiva de Género, Adultos mayores y Medio Ambiente; y, si bien, en cada uno de estos aspectos podríamos señalar grandes vacíos en el discurso del Gobernador, nos preocupa especialmente que, en un acto tan importante, como es el de la Apertura de las Sesiones Legislativas, el Primer Mandatario provincial no haya reparado en el hecho de que la provincia no cuenta con una Ley propia que contemple las particularidades del territorio en lo que hace a ESI y, en este sentido, no haya siquiera solicitado a los miembros de ambas Cámaras que se aborde, a la brevedad posible, un proyecto tan importante como el de Educación Sexual Integral”, detallaron las autoridades de UCR Diversidad.



Y agregaron: “El discurso del Bordet tuvo 23 páginas y sólo dedicó 2 brevísimos párrafos al tema diversidad. Suena muy bonito escuchar que ‘la construcción de una cultura basada en la igualdad de género y en el respeto de las diversidades tiene que ser parte del vínculo social’ y que ‘la educación es la principal obra que podemos dejarle a los entrerrianos’, pero parece olvidar que del dicho al hecho hay mucho trabajo concreto que realizar y que de él depende”.



“Una institución como la nuestra recibe, a diario, distintas demandas sociales y nuestro interés está en poder colaborar con soluciones específicas, no sólo como entidad sino también a través de los organismos del Estado, pero lejos estamos de ello si el propio Gobernador no exige a los distintos poderes gubernamentales que articulen las políticas necesarias que lleven a la práctica concreta el ejercicio de los derechos de todas y todos los ciudadanos, sin distinción", sentenciaron.



"Esperábamos que la diversidad sexual y de género fuera central en el discurso de Bordet", señala el texto.



Además, el texto señala: "Lejos estamos del respeto a la diversidad, si la Educación Sexual Integral no forma parte de las herramientas de la población, ni ocupa la agenda de los funcionarios públicos. Sólo a partir de la educación crearemos una nueva realidad, ayudaremos a forjar una sociedad más inclusiva, acabaremos con los prejuicios y garantizaremos los derechos de todos"

"Pero la educación es una práctica formativa que no se agota en los discursos ni en las buenas expresiones de deseo. Es necesario que la política entrerriana tome el toro por las astas y de lugar a la ESI a través de un marco legislativo provincial que la contenga, en el que se escuchen las voces de todos para la construcción de una provincia realmente equitativa e igualitaria”, completaron desde el movimiento radical.