El mensaje de Bordet ante la Asamblea Legislativa

e llevó a cabo el acto inaugural del del 143° Período de Sesiones Ordinarias de la Provincia de Entre Ríos, encabezado por el gobernador Gustavo Bordet.





Acompañado por el Jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, el mandatario valoró el trabajo conjunto, el diálogo y la obra pública como puntales de su gestión. Anunció inversiones y proyectos para impulsar la producción, y la reglamentación de institutos creados por la reforma constitucional.

Además, resaltó que el 2021 fue el año de la reconstrucción, y destacó en reiteradas oportunidades el trabajo articulado junto al gobierno nacional de Alberto Fernández y su gabinete.



En varios tramos de su discurso señaló también la diferencia con la gestión nacional anterior, que desfinanció políticas públicas destinadas a educación, salud y el desarrollo social y productivo.



“Asistimos a una época signada por la complejidad de un mundo cambiante, en transformación permanente y cada vez más acelerada. Una nueva época”, aseguró.

Indicó que en este contexto es importante “elevar la calidad del debate democrático para enaltecer la política, las instituciones de la democracia y, por lo tanto, el vínculo que nos une como sociedad. Gobernamos poniendo a los intereses de la provincia por sobre todas las cosas, con diálogo, sin dogmatismos y escuchando a nuestra comunidad”, remarcó Bordet.



Incluyó también en el reconocimiento a intendentes y representantes del sector privado, que colaboraron “para recuperar el empleo y volver a crecer. Lo hicimos de la mano de una histórica campaña de vacunación, porque sin salud no hay economía posible”. Hizo además una mención especial al tres veces gobernador de la provincia, recientemente fallecido, Jorge Busti.

En relación al programa que impulsa para el crecimiento de la provincia destacó que consta de cuatro pilares: infraestructura para la producción y la industria; calidad institucional; estímulo al desarrollo social y educativo de nuestra comunidad; y ordenamiento y transparencia de la administración pública.

Infraestructura para el desarrollo

La inversión en obra pública fue indicada por el gobernador como “uno de los puntales del crecimiento. Esto se expresa en el esfuerzo proyectado tanto a nivel nacional como provincial de alrededor de 25.000 millones de pesos”.

En materia de política energética informó que entre obras finalizadas, en ejecución, y próximas a iniciarse, se destinó al desarrollo gasífero más de 1.000 millones de pesos.

Adelantó que se llevarán adelante gasoductos productivos en el noreste, uniendo Los Conquistadores con Chajarí, y el sur entrerriano, reforzando el existente de Basavilbaso a Urdinarrain y construyendo un tramo nuevo desde allí a Larroque. Además, se dejará sentada la infraestructura para dotar de este recurso estratégico al puerto de Ibicuy.



Detalló luego las tres localidades que se incorporaron al servicio de gas natural, las 14 que ampliaron sus redes domiciliarias y las 12 que lo harán este año. También hizo referencia a la puesta en servicio de obras que mejoran notablemente la calidad del servicio de energía eléctrica para el norte entrerriano y las zonas rurales, “lugares que fueron soslayados históricamente”.





Caminos para crecer



La inversión de casi 4.000 millones de pesos con fondos provinciales fue otro de los puntos resaltado por el mandatario “para construir, reparar y restaurar los más de 27.000 kilómetros de nuestra red vial. Entre Ríos se posicionó como la tercera provincia que más recursos invirtió en esta materia. Este año el esfuerzo va a ser aún mayor. Hace muy poco obtuvimos un financiamiento por 40 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF)-Banco de Desarrollo de América Latina”, agregó.

Enumeró luego 18 obras en ejecución y otras 10 que darán inicio durante el primer semestre de este año para reconstruir rutas provinciales, accesos y puentes.

“Este esfuerzo que realizamos desde la provincia se complementa con una inversión de nuestro gobierno nacional en las rutas entrerrianas que asciende a los 30.000 millones de pesos”, subrayó Bordet, poniendo como ejemplo la autovía de la ruta 18.

Conectividad



En materia de conectividad, reveló que este año se iniciarán las obras del Aeropuerto Binacional de Concordia “que va constituir un hito para el desarrollo de las economías regionales de la provincia y demandará una inversión aproximada a los 30 millones de dólares”.

El gobernador consideró además que la reactivación de los puertos entrerrianos “es una verdadera política de Estado” y comentó el crecimiento de la actividad en los mismos desde 2018.

El tendido de la fibra óptica, con la cual se espera llegar a los 35 parques industriales conectando 346 industrias radicadas en la provincia, fue otra de las aristas abordadas en el discurso.

También se espera conectar y brindar internet de calidad a más de 600 organismos o instituciones públicas de la provincia que proveen servicios esenciales como educación, salud y seguridad.







Financiamiento



“Sabemos de la dificultad de muchas empresas entrerrianas a la hora de obtener créditos para desarrollar sus actividades. Por eso hemos capitalizado el Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer) con más de 775 millones de pesos. Durante el año 2021 fuimos la provincia con mayor cantidad de créditos de Reactivación Productiva CFI gestionados a nivel país”, dijo el mandatario.



En materia de proyectos de innovación empresarial, anunció que este año se ejecutará “una línea de financiamiento por 120.000 millones de pesos, a través de un convenio con la agencia nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Es una experiencia inédita que comienza a desplegarse por primera vez en Entre Ríos”.



Consideró además que la emergencia agropecuaria “volvió a exponer la necesidad de buscar soluciones duraderas y sustentables para la producción. Las sequías, inundaciones y demás inclemencias climáticas pueden amortiguarse y ser trabajadas a través del seguro multiriesgo”.



En ese punto, Bordet destacó el “diálogo permanente en mesas sectoriales con representantes de cada eslabón productivo”, asi como “con los referentes de cada cadena de valor, la Mesa de Enlace y entidades industriales para gestionar y encontrar soluciones en contextos complejos, como el actual estiaje del río Paraná y sequía que nos aqueja”.

El trabajo articulado con el gobierno nacional en esta materia también fue resaltado por el gobernador.







Ambiente

El medio ambiente fue otra de las temáticas a las que el gobernador dedicó parte de su discurso, poniendo énfasis en la necesidad de “construir una conciencia ambiental que vertebre el mundo de la producción, la industria y el desarrollo, que sea respetuoso de nuestra tierra y del mundo que estamos dejando a las generaciones que vendrán”.

Habló además, de la necesidad de una política sostenida en la creación de áreas naturales protegidas, como el parque natural provincial que se proyecta en una zona localizada entre Concepción del Uruguay y Colonia Elía, y la constitución del parque nacional de la Selva de Montiel en Federal, entre otros.

“La regulación de los agroquímicos es una materia que está pendiente en Entre Ríos”, comenzó diciendo el mandatario al abordar el tema. Expresó en ese sentido la necesidad de regular el uso responsable de los mismos, asegurando que la provincia debe contar con una ley “que garantice la salud de todos los entrerrianos. La ley no fue posible en el año que pasó, con lo cual voy a enviar un nuevo proyecto se debata en el ámbito de la legislatura”, comunicó.

Calidad de vida



La mención de obras que posibilitan una mejora en la calidad de vida de entrerrianos y entrerrianas se centró en las dedicadas a mejorar o posibilitar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento.

En es marco, Bordet aludió al programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay, que prevé ampliar la cobertura de desagües cloacales, el tratamiento de las aguas residuales y mejorar la capacidad de gestión de los servicios en Concordia, Colón, San José, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.



“Este año iniciamos la obra de Gualeguaychú, y dentro de pocos días se abrirán los sobres de la licitación para comenzar la obra en Concordia. La inversión es de 80 millones de dólares y tiene financiamiento BID”, informó.







También dio cuenta de otras obras entre las que destacó la sistematización del arroyo La Santiagueña, en Paraná, donde se invierten 325 millones de pesos en casi 200 hectáreas de la ciudad.

Comunicó además que este año comenzará a construirse el Acueducto Región Metropolitana, “una obra de gran envergadura que solucionará el problema del agua potable en ciudades como Colonia Avellaneda, San Benito, Oro Verde, Sauce Montrull y en una vasta zona de Paraná. El presupuesto es de casi 3.500 millones de pesos”.

Educación y conocimiento



“Estoy plenamente convencido de que la educación es la principal obra que podemos, y debemos, darle a Entre Ríos”, recalcó el gobernador. Afirmó que, así como en 2021 se garantizaron los cuidados en los ámbitos educativos, este año se hará lo propio para garantizar la presencialidad plena en todos los niveles bajo el concepto Aula Segura.

También bregó por contar con los consensos necesarios para comenzar el ciclo lectivo el 2 de marzo y garantizar los 190 días de clases.





En materia de inversión educativa dijo que con casi 800 millones de pesos se finalizaron en los primeros meses del año 17 obras escolares, entre nuevos edificios y ampliaciones.

Luego realizó un repaso de los compromisos asumidos y ya finalizados, como “los 17 jardines de infantes cuya construcción había paralizado el gobierno nacional anterior. Además, en los próximos días vamos a adjudicar otros cinco jardines, y próximamente vamos a licitar siete más”.







Por otra parte, consideró haber cumplido “con el compromiso de brindar estabilidad laboral para nuestro plantel docente. Llevamos a cabo la titularización de 60.000 horas cátedras de secundaria”.

Luego realizó una defensa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), subrayando que “para este gobierno la educación es una inversión. Vamos a inaugurar el nuevo edificio del campus de la UADER y el primer comedor universitario, y seguiremos trabajando en el proyecto de ampliación que permitirá contar con 26 aulas más y será financiado por el gobierno nacional”, aseguró.



Realizando un agradecimiento a las y los legisladores que apoyaron las leyes para el fomento del teatro y el sector audiovisual, Bordet mencionó como “pasos muy importantes”, la promulgación de esas normas, así como la creación, del Consejo Provincial de Cultura.



Desarrollo social



El mandatario expresó su convicción de que “las políticas sociales se transformen en trabajo” y destacó en ese sentido el programa Potenciar trabajo, el acompañamiento a grupos asociativos, pequeños productores y de emprendedores de la economía social.

Enumeró además la planificación y desarrollo de pequeñas comunidades, las políticas alimentarias y las vinculadas a las tareas de cuidado y discapacidad como parte de un programa integral en pos de la igualdad.

Una mención especial realizó sobre las políticas de género, afirmando que se continuará acompañando a los municipios “para llevar a cabo una política descentralizada que responda a las particularidades de cada localidad” y se dará continuidad a las capacitaciones enmarcadas en la Ley Micaela.



En vísperas de los 10 años de la sanción de la ley de economía social, el mandatario dijo que impulsará “la reforma de la ley. Entendemos que se debe avanzar hacia una visión estratégica de desarrollo basada en la generación de oportunidades y el fomento de relaciones económicas con perspectiva de derechos humanos”.

En materia de infraestructura deportiva anunció que, además de construir playones deportivos en ocho localidades, este viernes se abrirán los sobres de la licitación para la obra de la nueva pista de atletismo y refuncionalización del gimnasio del complejo Parque Berduc.





Consideró que el programa Casa Propia, financiado por el gobierno provincial, es una herramienta “fundamental para brindar oportunidades a miles de entrerrianos y entrerrianas”. Actualmente, el programa tiene en proceso de licitación 416 casas en 25 comunidades.

A su vez, con financiamiento nacional, “en una primera etapa trabajamos en 2.200 unidades habitacionales en diferentes localidades entrerrianas, que proyectamos finalizar entre noviembre y diciembre. Y ya estamos llamando a licitación 1.212 más”, detalló.







Salud

Como no podía ser de otra manera, la política sanitaria tuvo un capítulo especial, donde Bordet informó la aplicación de casi 2,7 millones de dosis contra el Covid-19. “Son cifras históricas para cualquier campaña de inmunización, y mucho más si se tiene en cuenta la magnitud de ésta en particular”, remarcó.

Destacó a su vez, la inversión de 33.800 millones de pesos en el sistema sanitario, incluyendo salarios, guardias médicas, partidas de funcionamiento, compras de equipamiento e insumos.

En ese marco, realizó un reconocimiento al personal de salud como “pilar fundamental del sistema sanitario. No podríamos llevar adelante ninguna política sanitaria si no hubiésemos contado con el talento humano de los trabajadores y las trabajadoras de la salud”.

“Actualmente estamos en proceso licitatorio para la construcción de una planta de producción de acuerdo a las disposiciones de ANMAT en el parque industrial de Concepción del Uruguay. La inversión en la primera etapa es de 98 millones de pesos, y contempla un laboratorio de control de calidad y un laboratorio de microbiología, junto con áreas para acondicionamiento primario y secundario de productos farmacéuticos”, agregó el gobernador.



Cuentas claras



“Logramos fortalecer las finanzas provinciales para honrar nuestras deudas sin afectar el crecimiento. Entre Ríos no creará nuevos impuestos y no aumentará los niveles impositivos vigentes”, enfatizó. Anunció además el fin de los pagos de empleadores y trabajadores por la ley 4.035, haciéndose cargo el Estado de los recursos necesarios para suplir este aporte.

En cuanto a la política salarial, expresó una vez más “el compromiso de mi gestión por llegar a acuerdos sustentables que garanticen no sólo una recuperación del poder adquisitivo de los salarios sino también un incremento real. Desde muy temprano este año estamos abriendo las paritarias para llegar a ese objetivo y a otros beneficios para las y los trabajadores de la administración pública”, afirmó.



????? En la apertura de sesiones de la Legislatura Provincial, @bordet anunció inversiones y proyectos para impulsar la producción, y la reglamentación de institutos creados por la reforma constitucional.



Recordó además, que en asambleas legislativas anteriores se comprometió a restituir progresivamente los aportes patronales al Iosper y “cumplí el compromiso asumido. Este año vamos a restituir un 0,5 por ciento más, lo que representa alrededor de 650 millones de pesos anuales. Antes de terminar mi mandato se restituirán por completo los dos puntos de aportes patronales a la obra social de los empleados entrerrianos”, destacó.

Volvió a reiterar la necesidad de una ley para reglamentar el funcionamiento y el saneamiento de la Caja de Jubilaciones “que no vulnere los derechos de jubilados y jubiladas entrerrianas”.







Institucionalidad



El mandatario reiteró su compromiso de seguir cumpliendo “con los institutos de la reforma constitucional de 2008 que faltan reglamentar”.

En ese marco, hizo una mención especial al tres veces gobernador, recientemente fallecido, Jorge Busti, quién encabezara aquella reforma y fuera “un amigo y un dirigente de fuste que encarnó la esperanza del pueblo entrerriano en momentos decisivos”.



Aseguró así que llamará a concurso público para designar las autoridades de la Contaduría General y Tesorería. Mencionó además que, “por primera vez en la historia de la provincia se designaron las autoridades del Tribunal de Cuentas a través de un concurso público previsto en la constitución”.

También anunció que, enviará un proyecto a la legislatura para crear la fiscalía con competencia en hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública, cuyos cargos serán inmediatamente concursados ante el Consejo de la Magistratura.



Otro de los puntos destacados en esta materia fue el Juicio por Jurados, “que viene funcionando con excelencia, a pesar de los dos años de pandemia que hemos atravesado. No dejaremos de pensar en iniciativas que mejoren nuestro servicio de justicia, y también los procesos administrativos, razón por la cual están en estudio, próximos a su envío, las reformas de las leyes 7060, 7061, y un nuevo Código de Faltas que reemplazará la Ley 3815”.



Independencia de poderes y debate democrático



Asimismo, tal como se previó en los artículos 218 y siguientes de la carta magna, el mandatario manifestó la necesidad de reformar la ley que regula el Jurado de Enjuiciamiento, “para adecuarla a la reforma de la ley fundamental, integrando al texto de la ley vigente aspectos que hacen a su funcionamiento”, agregó.

Dijo a su vez, que su gobierno “se ha caracterizado por tener una absoluta independencia de poderes. Jamás tuvimos intromisiones. Fuimos respetuosos de todos los procesos que se desarrollaron y acatado siempre los veredictos que la justicia impartió. Hay que dejar actuar a las instituciones, quien tiene la acusación tiene todo el derecho de defensa, lo que no es correcto es que se politice la justicia, así como nosotros no judicializamos la política. Ese es el punto de equilibrio que hay que tener”. Acto seguido, comunicó que enviará a la legislatura un proyecto para reformular el Código Procesal Penal de la provincia.