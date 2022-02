La oposición es crítica con el discurso de Bordet

G

ustavo Bordet encabezó el acto de inauguración del 143° Período Legislativo de Sesiones Ordinarias, con un discurso en el que brindó detalles de su gestión, tras lo cual, legisladores de la oposición opinaron sobre lo dicho por el mandatario, mostrándose críticos.

En este marco, el bloque de diputados provinciales de Cambiemos emitió un comunicado con apreciaciones acerca del mensaje del gobernador

En el mismo, afirman que Bordet realizó promesas que ya había hecho y no cumplió, como el saneamiento de la Caja de Jubilaciones y la Ley de Agroquímicos.

Además, sostuvieron que gran parte del contenido de su alocución no se condice con la realidad de la provincia, a la vez que consideraron que no se referió a los problemas reales para de los entrerrianos, como trabajo, seguridad y narcotráfico. “A pesar de reiterados anuncios, nada dijo de la necesaria reforma política”, expresaron.

Posteriormente, el texto señala: “A más de seis años de haber iniciado su mandato, hay más en el debe que en el haber y es evidente que ha sido incapaz de resolver ciertos problemas estructurales que tiene Entre Ríos, como la falta de generación de empleo privado y el sistemático déficit de la Caja de Jubilaciones, que viene prometiendo solucionar desde que asumió en 2015”.



“‘Estamos esperando propuestas’, dijo el Gobernador en su alocución, como si él no fuera el principal responsable de que no se haya avanzado en una solución definitiva del sistema previsional”, agregaron.

El otro párrafo, el mensaje de los integrantes de la oposición en la Cámara Baja remarca: “No alcanza con manifestar preocupación y ejercer un rol de comentarista de lo que sucede: su misión es construir los consensos necesarios para resolver la situación de un sistema jubilatorio que está fundido, a punto de explotar y que en los últimos 20 años de gobiernos justicialistas solo se ha agravado”.



Puntualizando sobre lo que el gobernador señaló como los cuatro pilares de su gestión, es decir Infraestructura para la producción y la industria, calidad institucional, estímulo al desarrollo social y educativo, y ordenamiento y transparencia de la administración pública, los legisladores plantearon un desafío.

“Veremos si durante lo que le resta del mandato avanza en esos pilares, porque lo realizado hasta el momento tiene gusto a poco. A modo de ejemplo, podemos decir que duele el nivel de deserción escolar que registra la provincia a pesar de que -según Bordet- la educación es la principal obra que puede dejar a los entrerrianos”, manifestaron.

La reforma política es una exigencia de los legisladores de JxC al gobernador Bordet.

Más adelante, expresaron: “En cuanto a la transparencia que tanto pregona, ese concepto se transforma en una mera entelequia cuando desde hace alrededor de 15 años sigue pendiente la reglamentación del Régimen Jurídico Básico que regula el ingreso y permanencia a la administración del Estado y ordena el vínculo entre éste y los trabajadores”.

El comunicado también resalta: "Otra de las materias pendientes que brilló por su ausencia en el discurso del mandatario es la puesta en marcha del Consejo Económico y Social, que está dormido en la letra de la Constitución provincial reformada en 2008”.

Y agregaron: “Hablando de deudas de la política, ni si quiera mencionó la reforma política que había anunciado en todas las Asambleas Legislativas anteriores, este es un claro ejemplo de que hay mucho relato y poca acción”.



Los dirigentes de Cambiemos se refirieron específicamente a un tema de gran actualidad, y apuntaron: “En cuanto al medio ambiente volvió a hablar de la necesidad de regular el uso de los agroquímicos y de construir una política ambiental que tenga equilibrio con la producción. Dijo lo mismo que el año pasado. Y el anterior. Más discurso que acción. Otra vez”.



“En otro tramo de su discurso, Bordet destacó la inversión en la red vial de la provincia, cuando no hace falta más que transitarla para darse cuenta que gran parte de las rutas están en un estado deplorable, y qué decir de los caminos rurales, mucho de los cuales son intransitables”, afirmaron desde Cambiemos.

Según los diputados y diputadas de JxC: "El discurso de Bordet fue un cúmulo de buenas intenciones que dejó afuera varios de los principales problemas del pueblo entrerriano, como el trabajo, la inseguridad y el narcotráfico”.

Para finalizar, reiteraron que continúan dispuestos a colaborar para elevar la calidad del debate de democrático que propone Bordet, pero solicitaron: “Que desde el Ejecutivo también estén abiertos a un diálogo y a una escucha real de las propuestas que desde la Legislatura venimos presentando”.



Por su parte, e independientemente de lo expresado por sus compañeros de banca, la diputada provincial Lucía Varisco hizo su propio análisis del discurso de Bordet, aunque coincidió en la crítica.

Los que esperábamos un discurso realista nos sentimos defraudados", indicó Varisco.



"Lamentablemente, el gobernador se ha convertido en un recitador de anuncios vacíos que en la mayoría de los casos terminan en la nada, con distintas temáticas y si releemos los cinco discursos anteriores nos daremos cuenta de que en igual sintonía todos se han caracterizado por una lluvia de anuncios y promesas que a esta altura obviamente los entrerrianos se han dado cuenta, forman parte del libreto político para endulzar oídos de algún desprevenido, pero que en la práctica se han convertido en anuncios y solo eso, anuncios, cuyo porcentaje del 50 por ciento deben pertenecer al mundo de los deseos y el otro 50 por ciento a la conveniencia política del momento”, expresó.

Posteriormente, completó: "Los que esperábamos un discurso realista, verdadero, coherente con eje en las tantas necesidades de la provincia nos sentimos nuevamente defraudados. En todos estos años Bordet, con mayoría legislativa, ni siquiera cumplió con las obligaciones que la reformada Constitución Provincial de 2008 le imponía que debía realizar entre ellas las vinculadas al medio ambiente, a la transparencia, a la corrupción y a la justicia entre otras tantas, decisiones políticas que nunca explicó y que fueron avances trascendentes que introdujeron los Constituyentes en esa Reforma".

No solo los diputados de Cambiemos dieron su opinión, sino que también desde el bloque de senadores de la provincia surgieron cuestionamientos al discurso del mandatario, y uno de los que se expresó fue el presidente, Francisco Morchio.

"Fue un discurso que, por mirar el pasado, se alejó de los problemas de la gente. Hizo muchos anuncios de obras que no están concretadas, como es su costumbre. En mi departamento, el puente La Jacinta vuelve a estar en el presupuesto, después de tres años y no se ha hecho nada y sigue clausurado”, señaló el gualeyo.





"Fue un discurso que, por mirar el pasado, se alejó de los problemas de la gente", sentenció Morchio.



Más tarde, expresó: “Como legislador me llamó la atención que habló de unos 7 a 10 proyectos que piensa mandar, pero la responsabilidad de la reforma jubilatoria nos las deja a los legisladores. Esto demuestra que no quiere asumir la responsabilidad que le corresponde como gobernador. La caja de jubilaciones es un problema real y no quiere asumir esa responsabilidad”.



"No tiene voluntad de querer reformar el sistema previsional", afirmó Dal Molín.

Finalmente, radical Rubén Dal Molín dijo: “Me hubiese gustado que haya dicho algo sobre la refinanciación, ya que lo que se hizo fue patear la deuda para la gestión que viene, y en cuanto al sistema previsional, nos está tirando la pelota a los legisladores para que presentemos un proyecto de reforma”.



Para culminar, señaló: “Dice que reconoce el problema, pero espera que aparezcan los proyectos de ley para poder consensuarlos. Hace seis años que gobierna, por lo que esto deja a las claras que no tiene voluntad de querer hacerlo; lo mismo con la ley de fitosanitarios. Tiene mayoría en ambas cámaras y en estos seis años no ha logrado la aprobación”.