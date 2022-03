Un histórico del peronismo también exige linternas

E

l Partido Justicialista se prepara para las Elecciones 2023 donde deberá recuperarse del golpe sufrido en las Legislativas 2021, y en este marco, se prepara para vivir una interna que ya comenzó a levantar temperatura, con algunos dirigentes que dejan ver sus intenciones de salir a competir.

Lo que dice el archivo Marzo, 2022 Koch juntó intendentes de su departamento

Al respecto habló José Carlos "Conde" Ramos, histórico dirigente del PJ en la provincia, quien cuestionó a la cúpula del Peronismo entrerriano y se mostró a favor de la interna dentro del espacio.



“En Entre Ríos tenemos un partido justicialista sin vida, desmovilizado, un partido chiquito, cerrado, y eso tiene que ver con la construcción política desvirtuada, debe ser horizontal, no puede ser la del dedo, no puede ser que la política esté en una situación lúdica”, señaló.

Lo que dice el archivo Marzo, 2022 Bahl reafirmó su gestión sin fisuras internas

“No aparece una nueva metodología de construcción política, hay que liquidar el dedo, la trenza, no puede ser que definan las listas en un círculo pequeño de dirigentes", opinó el actual Cónsul General en la Ciudad de Asunción, en la República del Paraguay,



A la vez que agregó: "Debe haber una construcción desde abajo, desde las bases, pero hoy hay un partido desmovilizado, donde prevalece el aparato, los compañeros más humildes están vedados, a eso hay que corregirlo".

Lo que dice el archivo Marzo, 2022 Toma temperatura la interna del PJ

Más adelante sugirió: "El peronismo debe movilizarse, el peronismo es un partido importante, revolucionario, y luego se debe convocar a un frente, hay que recuperar al Partido Justicialista”



En una entrevista brindada a Debate Abierto, el dirigente nacido en Paraná señaló: “El justicialismo tiene posibilidades de ganar en tanto incentive la participación de los compañeros, no puede ser que el aparato ponga zancadillas al protagonismo del conjunto de los compañeros, hoy tenemos un partido que parece liberal”.

Lo que dice el archivo Marzo, 2022 Cresto sigue moviéndose como candidato

Posteriormente, Ramos comentó que aún mantiene diálogo con los compañeros de base, sin embargo, no ha podido sostener una charla con el Gobernador Gustavo Borde, ni siquiera, telefónica.



“Son con los que mejor tengo entendimiento, a los dirigentes no se los encuentra, he vivido de todo y siempre busqué participar junto con mis compañeros, hoy soy uno de los más viejos y con mayor historia dentro del peronismo y no puedo hablar con el gobernador lo he llamado por teléfono, parece que está vedado un diálogo horizontal, entonces tenemos muchas cosas por rectificar”, disparó.

Lo que dice el archivo Marzo, 2022 Bahl reafirmó su gestión sin fisuras internas

Finalmente, el diplomático se refirió a la figura del Presidente Anibal Fernández, de cara a los próximos comicios, y manifestó: “En lo político lo veo proyectado a la reelección en 2023, y también creo que hay otros compañeros que se van a presentar".



Lo que dice el archivo Marzo, 2022 “La Ley Castrillón sirvió para ganar elecciones pero hoy nos garantiza perder en 2023”

"El presidente tiene condiciones y eso ya lo demostró, pero le tocó la pandemia cuando comenzaba su mandato, si no la situación hubiese sido otra. Creo que en estos dos años el gobierno va a crecer y la gente lo va a volver a elegir”, concluyó