Toma temperatura la internan del PJ

E

l Intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón, brindó una entrevista al sitio Debate Abierto donde abordó distintos temas, desde lo realizado durante su gestión a su posible candidatura como gobernador.

Lo que dice el archivo Marzo, 2022 Bahl reafirmó su gestión sin fisuras internas

En primer término, se refirió a las necesidades de su localidad, y contó: “Estamos con mucha ansiedad esperando la obra de recambio de cañeria de agua y empezando con la planta potabilizadora. Somos la única ciudad de la costa que no tenemos agua dulce sino agua de pozo, entonces tenemos la decisión política del gobernador Bordet y del Presidente Fernández, para lo cual firmamos un convenio con Enrique Cresto, titular del ENOHSA, hemos conseguido financiamiento de la provincia para obras hídricas, porque las zonas sin pavimento quedan destruidas y hay que repararlas".

Lo que dice el archivo Diciembre, 2021 Ni sus concejales le aprueban el presupuesto

Al respecto, afirmó: "Son obras muy importantes, vamos a tener 2 mil millones de pesos para ese fin. Planificamos para el futuro en la ciudad, la estación terminal de ómnibus quedó en el centro de la ciudad y estamos trabajando para el nuevo edificio, y que estará ubicada en calle Perón, es un lugar estratégico, va a estar muy bien ubicada, a tres cuadras del complejo termal y la misma calle que lleva al Parque Pre Delta".



"Vamos a tener un presupuesto municipal este año de casi 700 millones de pesos, tenemos un banco de tierras importante para poner en consideración al IAPV e ir buscando financiamiento, es importante trabajar con los gremios también y eso estamos”, agregó.



Lo que dice el archivo Julio, 2021 Castrillón se suma si Cresto va para gobernador

Al mismo tiempo aseguró: “Somos escuchados por el gobierno provincial y nacional. Cuando asumimos teníamos un retraso en los sueldos, y hoy la recaudación es de un casi 62%, hacemos obras con recursos propios, hemos otorgado un aumento salarial, tenemos 1200 terrenos que figuran como baldíos y hay construcciones existentes, hay que trabajar en normalizar situaciones”.

En relación con algunas acciones desarrolladas durante su mandato, el intendente explicó: “Adoptamos medidas durante la pandemia que cayeron muy bien en la gente, veníamos de una gestión que no se destacó por hacer en la ciudad y no podíamos perder tiempo en traer funcionarios externos".



Lo que dice el archivo Julio, 2021 El Frente de Todos ratificó sus alianzas

Y completó: "Entonces convocamos a empleados de carrera y armamos un buen equipo, se trabajó mucho en forma silenciosa, de forma complementaria y articulada en salud, e hicimos lo propio con organizaciones para dotar al hospital de infraestructura e insumos, el ciudadano diamantino acompañó y entendió que estábamos en crisis, y ahora ya hemos podido resolver un montón de situaciones”.



En esta misma línea, expresó: “Hoy pudimos habilitar el Parque Industrial, donamos terrenos a las primeras empresas que quieran radicarse, hay 16 empresas para ser evaluadas, 8 de ellas ya tienen terreno designado, por lo que vamos a estar abriendo empresas que generarán empleo y mano de obra para nuestra gente”.







"No hay que tenerle miedo a la interna" afirmó Darrichón.

Por otra parte, el presidente municipal de Diamante hizo un análisis del actual cuadro político de la Argentina, y opinó: “Siempre soy optimista, todavía falta movimiento en el partido, pero hay que ponerse en el lugar de la gente que quiere trabajar y que no quiere que hablemos de política".



A su vez, señaló: "Son tiempos para trabajar, afianzarse, hay que recuperar la confianza de la gente, hay políticos a nivel nacional y de la provincia que se encargan de vivir hablando mal de los políticos, no coincido con eso, somos muchos los que trabajamos por la gente, y el justicialismo va a poder demostrarle a la gente una vez más lo que significa el trabajo, y que Macri reconozca que los 40 mil millones de pesos se los dio a los bancos".



Lo que dice el archivo Marzo, 2022 Frigerio dice no molestarle la pelea con la UCR

En cuanto a las Elecciones del 2023, Darrichón no evitó a hablar de candidaturas, pero antes, criticó a los referentes de Juntos por el Cambio.

"Hoy se está debatiendo el acuerdo con el FMI y hay caraduras que opinan de la devolución al organismo financiero mundial, y que venga Frigerio a la provincia y haga de cuenta que no tuvo nada que ver con esta situación, es vergonzoso, cuando era el super ministro de Macri nos paralizó la obra de la Autovía de la Ruta 18, hablan como si no le deben nada a nadie, Macri y Frigerio son la misma moneda", disparó.



Lo que dice el archivo Marzo, 2022 Cresto sigue moviéndose como candidato

Y completó: "Ahora la gente quiere que hagamos cosas concretas, hay que trabajar y la mejor forma de hacer política es trabajando”.

En tanto que, sobre los la competencia dentro del Partido Justicialista, el presidente municipal de Diamante señaló: “Fui intendente a los 34 años y me tocó competir con dos candidatos, si hay reglas claras hay que darle a todos la posibilidad de competir, es importante que haya participación en los partidos, no hay que tenerle miedo a la interna”.

Lo que dice el archivo Febrero, 2022 Cresto candidato junto a Stratta

"El peronismo tiene muchas opciones, mi perfil es el Ejecutivo, en ese lugar me siento más útil, ser legislador a uno le da experiencia, valoro al Gobernador que se haya convocado a intendentes, hay cuadros que pueden ser muy buenos candidatos en 2023", aseveró.

Posteriormente, dejó en claro que no se aparta de la posibilidad de pelear en una interna del PJ, y dijo: "También me gusta el plano provincial para hacer política, y porque no gobernador, nunca me han quitado el sueño los cargos, ¿Para ser candidato a gobernador se entiende que tenés que ser de Concordia o Paraná?".



Lo que dice el archivo Marzo, 2022 La UCR da señales concretas de que enfrentarán a Frigerio

“Tengo muchos amigos en la provincia, en la oposición también como Darío Schneider de Crespo, que es un excelente intendente y no le fue mal, por eso digo que uno tiene cosas para mostrar, vamos a poder aportar desde la experiencia”, añadió.

Sobre el final, consideró: “Para postularse a un cargo tan importante como es la gobernación uno tiene que mostrar lo que ha hecho. Se vienen buenos tiempos para la Argentina y ojalá tengamos distintas alternativas en el partido justicialista”.