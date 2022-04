Nueva agrupación de la mano del ex secretario de Varisco

L

as Elecciones 2023 motivan a varios dirigentes a conformar espacios y reagrupar fuerzas, para posibles candidaturas o alianzas, con el objetivo de mostrarse como alternativas a la hora de ir a las urnas.

En este marco, se lanzó una agrupación liderada por Ricardo Gutiérrez, ex secretario privado del fallecido ex intendente de Paraná Sergio Varisco.



No obstante, este nuevo grupo, al que llamaron Compromiso, muestra una diferencia con otros sectores hoy presentes, ya que no postuló ningún candidato para la intendencia de la capital entrerriana, ni se alineó a ningún dirigente a nivel provincial.

Según consignó Página Política, por ahora, el objetivo es comenzar a adquirir un rol protagónico en el reparto de poder dentro de Juntos por el Cambio.



A través de un comunicado, Compromiso se autoproclamó como: "Un proyecto alternativo a las estructuras tradicionales para llegar al gobierno municipal de Paraná”.

Gutíerrez fue aliado de Varisco, hoy lidera su propio espacio.

Y agregaron: "Está integrado por vecinos con identificación partidaria en algunos casos, pero también por ciudadanos independientes dispuestos a asumir el compromiso de militar en política para proponer una forma diferente de gestionar en el marco del municipio paranaense”.

“Este no es momento de largar ninguna candidatura ni hablar de candidaturas, pero es tiempo de construir y contar a la gente lo que queremos lograr”, aclararon.

La difusión de este nuevo espacio se hizo acompañada de una foto que se tomaron frente a la sede de la UCR en Paraná, donde no aparecen referentes históricos del centenario partido. Junto a Gutiérrez sí se pudo ver al ex presidente del Comité Provincial y ex intendente de Villa Elisa, Leandro Arribalzaga.



El comunicado informa además que, al mismo tiempo de la elaboración de un proyecto de gobierno, se pondrá en marcha la apertura de un merendero, con una comisión de trabajo encabezada por Marcelo Brunetti, dirigente proveniente de Bases Radicales, como así también la creación de un ropero comunitario.

En 2021 Gutíerrez respaldó a Frigerio, pero hoy no esta alineado a ninguno referente provincial.

¿Quién es Ricardo Gutiérrez?

El referente del nuevo espacio Compromiso se desempeñó durante toda su trayectoria política dentro de la Unión Cívica Radical como ladero del fallecido Sergio Varisco, ejerciendo, por varios años, como su secretario privado.

Luego de la salida del ex intendente, que finalizó su gestión condenado en la Justicia Federal, donde se constató su asociación a una una banda narco que colaboró en su campaña para retornar a la Intendencia, su colaborador intentó retortar al plano político.

Es así que, en 2020, Gutíerrez formó Bases Radicales, agrupación que no tenía en sus filas a ningún referente que estuviera ocupando cargos; y conformada únicamente por dirigentes de seccionales que venían del varisquismo y también de la corriente Illia.



Durante la interna del 2021, muchos esperaban su respaldo para Lucía Varisco, hija de quien fue su referente, sin embargo, Gutíerrez mostró su apoyo a Rogelio Frigerio, candidato de Juntos por Entre Ríos.