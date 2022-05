Milei dijo que si es presidente eliminará el Ministerio de la Mujer: “No voy a pedir perdón por tener pene”

E

l diputado nacional por la Libertad Avanza, Javier Milei, presentó su libro "El camino del libertario" en la Feria del Libro que tiene lugar en La Rural.

Ante cientos de seguidores que asistieron al evento, el economista se refirió a su candidatura a presidente en las Elecciones 2023, anticipando que, en caso de ganar, una de sus primeras medidas será eliminar el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.

Lo que dice el archivo Mayo, 2022 Milei piensa en un candidato a gobernador para Entre Ríos

"No voy a pedir perdón por tener pene, no tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes. No le voy a conceder nada al marxismo cultural".



Y agregó: "Con esto saben que el Ministerio de la Mujer pista, porque la única igualdad es ante la ley".

Lo que dice el archivo Mayo, 2022 Con estructura pero sin candidatos en Entre Ríos

Posteriormente, el legislador habló sobre su hermana, a quien llama El Jefe, la comparó con Moisés y destacó la importancia que tiene para él, al tiempo que, emocionado, recordó como lo acompaño en todo momento.



Durante la presentación, que contó con la conducción de la periodista Viviana Canosa, hubo abucheos para Alberto Fernández y aplausos para el riojano Martín Menem, al que el diputado definió como: "El sobrino del mejor presidente de la historia", en referencia al fallecido Carlos Saúl Menem.



Según consigna Clarín, Milei se refirió a las próximas elecciones, donde aseguró que está armando una estructura a nivel nacional para que no le roben los votos, y anticipó: "Si entramos en la segunda vuelta, ustedes van a decir en la conferencia del futuro presidente de la Argentina".



Lo que dice el archivo Mayo, 2022 Un intendente de Frigerio cerca de Milei

Luego, el referente del movimiento libertario denunció operaciones y habló sobre la repercusión que tuvo la foto que lo mostraba con un chaleco antibalas durante un acto.

Al respecto expresó: "Hay que ver si podés entrar sin chaleco a La Matanza. A mí la gente me cuida, yo me siento Mick Jagger".

Yo en este video veo pasión!

Hacen falta muchos huevos y pasion para cambiar el staus quo.

Hay mucho intereses creados y muchas quintas.

Como dijo el Papa: “hagan lio”!

LIBERTAD!!! https://t.co/yCjwX1Y4Rg — Dario Epstein (@DarioEpstein) May 15, 2022

Más adelante reveló que fue objeto de amenazas y contó una situación puntual: "En un momento a la gente que trabaja conmigo nos vinieron a amenazar, que si no aceptábamos la valijota me iban a romper toda mi vida. Tienen 25 personas que están todo el día trabajando para hacer todas estas maldades. Se metieron hasta con mi historia clínica".



Lo que dice el archivo Mayo, 2022 Los nombres oficiales de Milei en Entre Ríos

Para finalizar, reflexionó: "Si no nos hubiéramos metido, jamás estas basuras hubieran cambiado el mensaje".



"En cada una de nuestras acciones damos testimonio de la defensa de la idea de la libertad y eso es lo que está haciendo que la casta tenga miedo", concluyó.