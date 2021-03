Casaretto pide que todos los jueces paguen Ganancias

E

l diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos – Entre Ríos) adelantó la presentación de un proyecto para modificar la Ley del Impuesto a las Ganancias y que el mismo alcance a magistrados y funcionarios judiciales. “La intangibilidad no puede ser un privilegio frente al común de los mortales. La única regulación que tiene que haber es el límite en la cantidad de ingresos”, sentenció.





En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Casaretto recordó que en la Cámara Baja “se está trabajando en tres temas importantes, uno de ellos el Impuesto a las Ganancias de renta de cuarta categoría, trabajo en relación de dependencia, para trabajadores y jubilados y en eso la idea es elevar el mínimo no imponible y habría acuerdo para que salga rápidamente; luego está el monotributo donde se suben los montos para proteger a pequeños contribuyentes y que queden en el monotributo sin pasar al régimen general; y finalmente la readecuación de Impuesto a las Ganancias para sociedad donde se va a bajar del 30 al 25% a las pequeñas y microempresas, quedará en el 30% para las medianas y subirá al 35% para grandes empresas”.



Sobre la posible aprobación de los proyectos, aclaró que “hay que dividir por partes porque en relación a Ganancias del trabajo en relación de dependencia habría acuerdo pero hay bloques minoritarios provinciales que estarían acompañando pero de Juntos por el Cambio no se sabe, porque siempre dicen que es poco, que hay que poner un mínimo no imponible más alto”. De todos modos, criticó que “gobernaron cuatro años y no lo hicieron, prometieron y no cumplieron, así que mucha autoridad no tienen para plantear el tema, así que nosotros vamos a avanzar igual con este tema”.



Respecto de monotributo detalló que “aumentará un 35% todos los valores, y en adelante se ajustará de acuerdo a la evolución de las jubilaciones mínimas, calculo que en eso nos irán a acompañar” y estimó que “respecto de las Ganancias de las empresas se pondrán del lado de las grandes empresas y van a votar en contra”.

En cuanto al último punto y las críticas del diputado Luciano Laspina (Juntos por el Cambio-Santa Fe), analizó que “el tema es que Argentina tiene que cuidar todos los desequilibrios macroeconómicos, y hoy nos preocupa la inflación”. “Cuando las pymes eran protagonistas de la vida política terminó con Macri con un 54% de inflación, la más alta desde 1991 a esta parte. Siempre piden cuidar el equilibrio fiscal, el equilibrio comercial, controlar la politica monetaria y eso es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno no puede decir hago la gran Macri y le bajo los impuestos al campo, la minería y las grandes empresas y le subo la carga a los trabajadores. Cuando hizo su campaña en 2015 dijo que ningún trabajador iba a pagar impuesto a las Ganancias mientras que en su periodo de gobierno duplicó la cantidad de trabajadores que pagan ganancias, y por eso Laspina está contento con ese esquema pero no compartimos ese criterio, somos proyectos políticos diferentes, tenemos una visión distinta y creemos que hay que concentrar en la referencia histórica del Impuesto a las Ganancias y que los trabajadores que realmente más ganan lo paguen”, explicitó.



En tal aspecto, planteó: “Nuestro concepto es claro, queremos aumentar la dinámica del mercado interno. Me gusta cuando se habla de crecimiento de importaciones y demás pero eso impacta en el 15 o 20% de la economía; el 80 al 85% es mercado interno y eso es salario del trabajador y poder adquisitivo de las jubilaciones, por eso el concepto nuestro es que salarios y jubilaciones aumenten por encima de la inflación, por eso se acuerdan paritarias sin piso ni techo pero con el concepto de que los salarios suban por lo menos dos o tres puntos por encima de la inflación”.

En tal sentido, Casaretto aseguró que “con el cambio de fórmula de las jubilaciones ya se produjo el primer aumento en marzo, que con el aumento de Macri era el 7% y con el nuestro dio más del 8%, pero además el Presidente dispuso dos bonos de 1.500 pesos para quienes ganan una jubilación y media mínima –hasta 30.000 pesos- con lo cual contra una inflación del 11% del trimestre las jubilaciones aumentan 16%, cinco puntos por encima de la inflación”.



“Este es el objetivo del gobierno: fortalecer al mercado interno y fortalecer al trabajador y al jubilado. Nuestra política de gobierno, si se hace una pirámide social, ha ido fuertemente sobre la base de la pirámide”, definió.



En ese marco, descartó que el dinero que no se descuente por Ganancias se destine a la compra de dólares: “Creo que va a ir sobre alimentos y sobre más consumo de las familias”.



Respecto del pago de Ganancias por parte de los jueces, afirmó que “el impuesto a los réditos se creó en la década del ’30 donde rápidamente la Corte dispuso que no era para los jueces, y en ese momento no se gravaba a jueces, vigiladores, activos ni jubilados. Eso siguió hasta el ’73 cuando Perón creó el impuesto a las Ganancias que contempla explícitamente una exención a jueces, legisladores y jubilados, pero en 1996 se eliminan esas exenciones ante lo cual la Corte vuelve a rechazarlo y a partir de ahí no pagó nadie. Cuando asume Macri regulariza la situación planteando que los viejos nombrados hasta ese momento no van a pagar nunca y que los nuevos nombrados desde 2017 sí pagarán”.

No obstante, aclaró que “se demoró desde 2016 en que se vota la ley hasta enero de 2019 donde salió una resolución del Consejo de la Magistratura con un protocolo que manda a quienes descontar y en realidad los anteriores a 2017 no paga nadie: ni magistrados, ni funcionarios ni empleados nacionales, provinciales ni de ningún nivel de la Justicia. Los posteriores pagan pero ese protocolo dice que sobre tales conceptos no se va a descontar, con lo cual al mirar un recibo, de la mitad no pagan, y en cambio se eliminó la exención a los legisladores activos y pasivos que pagan ganancias desde 1996”.



En ese contexto, anunció: “Yo lo escuché al Presidente y tenía un proyecto ya escrito hace tiempo, y le doy la primicia que lo voy a presentar mañana con una modificación de la ley del impuesto a las ganancias para que los tres poderes del Estado – Ejecutivo, Legislativo y Judicial- paguen ganancias independientemente de cuál sea el momento de su designación y por todos los conceptos que integran su remuneración”.

“Todos tienen que pagar impuesto a las Ganancias; lo pagan el Ejecutivo y el Legislativo mientras que el Poder Judicial no lo paga; y que no me vengan con la independencia de poderes y la intangibilidad porque esa intangibilidad no puede ser un privilegio frente al común de los mortales. La única regulación que tiene que haber es la que disponemos nosotros que es el límite en la cantidad de ingresos”, sentenció el legislador entrerriano.



En otro orden de cosas, Casaretto dijo que habla “muy circunstancialmente” con el titular de ATER, Germán Grané porque “de los lugares de los que me voy trato de no intervenir ni opinar mucho”. De todos modos, consultado por los aumentos de impuestos –especialmente de vehículos- dijo que “al aumentar el dólar, aumenta el valor de los vehículos”.



Fuente: Análisis Digital