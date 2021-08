Cómo llegó Cresto a encabezar la lista

E

nrique Cresto contó sobre el armado electoral en que él terminó encabezando la boleta del Frente de Todos. En un escenario crítico por la situación económica, el concordiense dice respirar expectativas. El titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) se puso la camiseta para salir a la cancha en un partido que pretendía jugarlo recién en 2023.

Lo que dice el archivo Julio, 2021 Cresto encabeza la lista pero mira al 2023





Cresto reconstruyó cómo llegó a ser candidato desde tu intendencia hasta la actualidad: “Cuando fui candidato de Concordia, fue porque el gobernador (Sergio Urribarri) me dijo que iba a ser. En 2019 pasó lo mismo. Me reuní con Bordet y me dijo que estaba en condiciones de reelegir y así fue. Luego fue Bordet y Santiago Cafiero junto a otros compañeros quienes me llevaron al gobierno nacional y después me propusieron para que sea candidato a diputado nacional”.

En política no es lo que se quiere, sino lo que se puede. Uno se prepara para el lugar que le toca.

“En el haber tengo toda esa experiencia de gestión y relaciones con organismos internacionales y haber recorrido diferentes provincias. En el 2023 volcaré todo eso para los entrerrianos”, aseguró Cresto.

Lo que dice el archivo Agosto, 2021 Confirman que cosecheros podrán trabajar sin perder planes





Además, señaló que en espacio político “somos un frente cuyo desafío más grande es llegar a los entrerrianos para que comprendan que lo que está en juego es un modelo de país, en este caso, que incluye a todos. Del otro lado está el que no incluye y eso se ve en los medios hegemónicos todos los días”.

El candidato también refirió a las fotos y videos de festejo en Olivos: “Están hace días con un error que cometió el Presidente y que ya pidió perdón. ¿A cuántos les trajo problemas ese cumpleaños, que está mal y se pidió disculpas? A nadie. Ahora resulta que (Mauricio) Macri viene a hablar del valor de la palabra. Un tipo que lo miró a (Daniel) Scioli y le dijo todo lo que no iba a hacer y finalmente hizo. Devaluó, despidió trabajadores, cerraron pymes, nos endeudó. No quieren debatir lo que pasó, por eso lo del cumpleaños hace días”.

Lo que dice el archivo Agosto, 2021 Cruce de precandidatos por el festejo





-Cuando surgió tu candidatura, ¿con qué PJ te encontraste?

-En realidad me encontré con el Frente de Todos y cada una de sus expresiones. En esta lista se expresa la unidad y por eso no hay otra. Esa unión se produjo como una defensa de lo que se ha logrado años anteriores, pero también por el temor de la vuelta al pasado. Si no hubiese habido pandemia no estaríamos debatiendo con quienes hace un año y cuatro meses el pueblo, en primera vuelta, les dijo que se vayan.

El gobierno ante la pandemia

“La pandemia trajo todo lo que ya sabemos y sobre esa tristeza el gobierno no ha hecho otra cosa que morigerar la tragedia. La gente lo va a valorar. Esto lo pude ver en Concordia con las inundaciones. Cuando ocurren es terrible lo que pasa. Después de un tiempo esa gente que perdió todo pero el Estado lo acompañó y ayudó a volver a la vida normal, lo siente y lo reconoce. Del otro lado, en la oposición, solo se montan sobre esa tristeza para atacar. En el 2021 tendríamos que estar discutiendo futuro, pero el mundo nos puso en este lugar y encima tenemos que discutir con quienes lo único que hicieron fue destruir durante cuatro años”, expresó el titular del ENOHSA.

Lo que dice el archivo Agosto, 2021 “Nuestro país es uno de los que mejor manejó la pandemia”





-Está visto que no se puede provincializar una campaña en elecciones legislativas. ¿Cómo van a encarar el proceso?

-Acá no es necesario provincializar. Acá se están planteando dos modelos de país. (Rogelio) Frigerio propone ponerle freno al kirchnerismo para que Argentina no se convierta en Venezuela, un relato que ya no se lo cree absolutamente nadie. Nosotros queremos tener un Congreso que pueda transformar las buenas políticas de Estado en políticas públicas. Hay políticas que uno ni se acuerda de donde vienen, pero están, porque son ya políticas públicas, como el aguinaldo que Perón lo puso por decreto, lo metieron preso, vino el 17 de Octubre y una vez presidente mandó la ley al Congreso. Hoy es un derecho de todos los argentinos. La oposición lo que busca, permanentemente en las cámaras, es evitar que se convierta n en leyes las políticas públicas del peronismo.

"No tenemos dudas que en el 2023 Gustavo Bordet le va a entregar el bastón de mando a un compañero o compañera peronista"

Por otro lado, Cresto habló del impacto de esta elección para el 2023: “No tenemos dudas que en el 2023 Gustavo Bordet le va a entregar el bastón de mando a un compañero o compañera peronista porque la gestión, con todo lo que se está generando, va a ser muy buena. Hoy el crecimiento de la industria y el empleo en varias ramas es superior a la gestión de Macri sin pandemia. Por eso en Entre Ríos va a haber una continuidad para que se siga transformando la provincia”.

Lo que dice el archivo Agosto, 2021 Fernández diferenció a Cresto de Frigerio





La comparación entre Frigerio y Galimberti

Respecto al panorama electoral, en la que Juntos por Entre Ríos tendrá interna, Cresto destacó que “Galimberti, según los chajarienses, ha sido buen intendente. Aparte pertenece a un partido histórico como el radicalismo, que nació defendiendo lo popular y a los desprotegidos. Muy diferente a lo que representó Frigerio. No quiero personificar, pero sí hay que hablar de lo que representa cada uno. En ese marco quisiera que me juzguen como funcionario nacional e intendente, a Galimberti por lo que ha hecho al frente de un municipio, y a Frigerio como ministro del Interior. Las propuestas son otra cosa, la gente quiere juzgar qué hizo cada uno de nosotros cuando tuvo la oportunidad”.

Fuente: Página Política