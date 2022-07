Rechazo entrerriano a Grabois y desde su propio sector

J

uan Grabois, líder nacional del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE), realizó fuertes declaraciones recientemente, donde dio un duro mensaje al gobierno de Alberto Fernández, en relación con las medidas económicas.

Lo que dice el archivo Julio, 2022 Reacción entrerriana a los dichos de Grabois

Para justificar sus dichos, el dirigente social señaló: “Prefiero decir estas cosas ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos”.

Estas palabras generaron polémica y tuvieron el rechazo de algunos sectores, como intendente de Concordia, Alfredo Francolini, quien dijo sentirse preocupado por lo expresado por Grabois.

Lo que dice el archivo Julio, 2022 Para Grabois detuvieron al "mulo" de Etchevehere

Pero ahora, la crítica hacia el dirigente vino desde su propio sector, por parte de Evelina Kloster, referente del MTE en Entre Ríos.

Si bien coincidió con Grabois en cuanto a la crisis económica que afecta al país, y a la necesidad de implementar el Salario Básico Universal, tomó distancia y repudio lo expresado acerca de los saqueos.

Evelina Kloster, dirigente social entrerriana.

“La situación en la provincia no escapa a la situación nacional, estamos aguantando como podemos. Queremos que el gobierno nacional entienda que no se puede resolver la pobreza con más pobreza, o calmando a los mercados”, manifestó en declaraciones al aire de Radio Ciudadana.

“Nuestra propuesta es el Salario Básico Universal, no hay que descartarlo porque no hay otra propuesta para no profundizar la indigencia, es mentira prometerle a la gente que la pobreza se termina calmando los mercados. Este sistema genera exclusión, y eso se ve en distintos trabajos”, añadió.

Lo que dice el archivo Julio, 2022 Alberto y Cristina y una foto que recuerda el Pacto de Olivos

Posteriormente, la militante social apuntó: “El SBU está pensado como canasta básica para una persona, y la contraprestación laboral podría discutirse, pero nadie propone otra cosa en la Argentina”.



Y agregó: “Le decimos a Alberto que deje de amagar y saque la lapicera para el decreto del SBU”.

Lo que dice el archivo Julio, 2022 Grabois citó a Piaggio para justificar el polémico salario universal

Más adelante, se explayó sobre la posibilidad de saqueos en la provincia, y detalló: “Vemos en la cotidianeidad que hay mucha necesidad, ahora mismo sufrimos los recortes del Ministerio de Desarrollo Social para los comedores y merenderos”.



“Si se aguanta es por las organizaciones sociales”, completó.

Lo que dice el archivo Julio, 2022 Finalmente De Pedro no estuvo en Gualeguaychú

Para finalizar, Koster opinó: “Hay malintencionados que toman las declaraciones de Grabois para instalar ideas que no avalamos, como los saqueos”.

"Dejar la sangre en la calle implica seguir saliendo a la calle, no resignarnos, porque el pueblo es porfiado, queremos tierra, techo y trabajo”, concluyó.