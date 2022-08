Massista bajó la candidatura de Lauritto

Koch no ve a Lauritto com gobernador, sino peleando nuevamente la intendencia de La Histórica.

L

a dignación de Sergio Massa como Ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura de la Nación dentro del gabinete nacional generó diversas reacciones.

Uno de los que se manifestó al respecto fue Daniel Koch, quien forma parte de equipo que tendrá a su cargo el Superministro, desde el puesto que ya venía ocupando como ex Jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional

Acompañé a @SergioMassa en su asunción como Ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura de la Nación. No tengo dudas de que la gestión de Sergio aportará compromiso, capacidad y gestión para seguir trabajando en el fortalecimiento del país. #PrimeroLaGente pic.twitter.com/ch5YDP6k8b — Daniel Koch (Ruso Koch) (@DanielRusoKoch) August 4, 2022

En declaraciones al sitio Debate Abierto, señaló: “Ha sido muy importante para el Frente Renovador la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía. Fueron días de mucha ansiedad, esperada, pero por el contexto mismo, todo el mundo opinaba, hablaba, sabíamos que estaba en la conversación, expectantes por como iba a terminar, pero quedamos conformes porque Sergio Massa es la figura para conducir el lineamiento económico-político del país".



Y agregó: "Hay que seguir atendiendo la producción, a los exportadores, pero también con vínculos con la oposición y línea abierta con el mundo que es lo que necesitamos, toda esta sumatoria es lo necesario para ordenar la economía y plantear los lineamientos actuales y futuros”.

Lo que dice el archivo Julio, 2022 Los entrerrianos del Superministro

Massa Presidente



El ex diputado nacional también habló sobre el futuro del Frente Renovador de cara a las elecciones del próximo año, y anticipó que el espacio se va a rearmar en todo el país, con su máximo referente pelando por la presidencia.



“Todos los que hacemos política tenemos la aspiración de un peldaño más. Massa ha dicho que se ha preparado para ser Presidente, si nos va bien tenemos abierta la puerta para una candidatura en 2023, pero conociendo su lealtad va a trabajar para presentarse en 2023 y demostrar que somos una alternativa”, expresó.

Lo que dice el archivo Agosto, 2022 Hasta ahora ningún nuevo entrerriano en las designaciones de Massa

Bajó a Laurito



Poteronremnte, el funcionario nacional se pronunció sobre los dirigentes del PJ provincial que suenan con mayor fuerza para pelear la interna a gobernador, aunque bajó a uno de los de más experiencia, como es José Eduarfo Lauritto.



"En Entre Ríos hasta ahora está Piaggio, Strata, Cresto, Bahl y Lauritto, pero éste último desde la intendencia de Concepción del Uruguay podría aportar un montón, tiene el triunfo asegurado por lo que representa y tiene un caudal importante de votos para quien vaya como candidato a gobernador. La unidad del peronismo es importante pero debe ser consensuada”, apuntó.

Lo que dice el archivo Junio, 2022 “Mi candidato es Lauritto y me gustan Bahl y Stratta”

Réplica a Frigerio



Para concluir, respondió a las declaraciones de Rogelio Frigerio sobre Massa y disparó: “Tiene que dedicarse a trabajar para lo que lo eligió la gente, no es quien debe hablar de ajuste, seguro hoy hay que hacer algún ajuste por lo que ellos dejaron cuando fueron gobierno, pero seguramente no quiere contar por qué no construyó viviendas en Entre Ríos, que paralizó la ruta 18 y hoy se pasea por localidades entrerrianas como que no tiene ninguna responsabilidad".

Lo que dice el archivo Agosto, 2022 Lo que Frigerio avala de Massa

"Lo invito a Frigerio a que siente a hablar de política, que va a hacer con la Caja de Jubilaciones, porque ya estamos cansados de la gente que va a gritar a los rincones, hay que decirle a la agente que vamos a hacer, pero Frigerio no puede decir nada porque ya demostró su capacidad cuando fue funcionario de Macri”, desafió Koch en el cierre.