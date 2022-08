Interna PS: Le enrostran que también arreglaron con Frigerio

E

n el camino hacia las elecciones del próximo año el Partido Socialista en su conjunto podrá integrar Juntos por Entre Ríos (JxER), donde confluyen el PRO, radicales y, entre otros espacios, el sector disidente del PS denominado Socialismo Popular (SP). Luego del Congreso partidario del último sábado se sumaría el sector oficialista del PS, a quienes le reprocharon la dilación para establecer alianzas y le enrostraron que finalmente arreglarán con Frigerio, tras haberlo criticado.

En un comunicado, al que accedió INFORME DIGITAL, le reprochan al presidente del partido a nivel provincial Juan Rossi la "falta de claridad" y "retrasar acuerdos", luego del aval expresado en el último Congreso para sumarse a nuevos espacios opositores donde, sin mencionarlo, la intención es adherir a JxER con la figura preponderante de Rogelio Frigerio.

Al oficialismo del PS le reprocharon una "sostenida falta de claridad, profundidad y relevancia".

"Retrasar el necesario ingreso de nuestro Partido a Juntos Por Entre Ríos es algo que perjudica directamente a una oposición que debe garantizar la alternancia democrática y la gobernabilidad", le marcaron al oficialismo desde el Socialismo Popular.

Rossi primero criticó duramente a Frigerio por su gestión en el gobierno de Macri. Luego integrantes del oficialismo avalaron una lista del PRO -encabezada por la diputada provincial Ayelén Acosta- y ahora, en el último Congreso partidario, se avaló por unanimidad la apertura hacia espacios opositores aunque sin mencionar a Juntos por Entre Ríos, algo que el SP le había sugerido hace más de un año.

"Sería catastrófico volver al pasado", había dicho Rossi tras criticar la gestión de Frigerio como ministro de Macri.

Tal cual lo anticipó INFORME DIGITAL, la grieta en el socialismo entrerriano está en plena ebullición. Juan Carlos Meillard, referente del SP (que a nivel nacional adhiere al sello Pluralismo Federal encabezado por el exlegislador nacional Roy Cortina), señaló que "celebrar un congreso sólo para retrasar la definición del Partido en relación a su estrategia electoral es una irresponsabilidad que perjudica al Partido Socialista".

En este marco, Meillard agregó que "retrasar el necesario ingreso de nuestro Partido a Juntos Por Entre Ríos es algo que perjudica directamente a una oposición que debe garantizar la alternancia democrática y la gobernabilidad en tiempos electorales de profunda crisis social, económica, y de representatividad política que sufre nuestra provincia y nuestra nación".

"Los congresales de Pluralismo Federal decidieron no participar por esa razón: tenemos en claro cuál es el rol del socialismo en las elecciones del año que viene, y no podemos avalar la utilización de una herramienta democrática partidaria para perder tiempo ni suscitar la especulación", argumentó el ex candidato a diputado nacional del PS.

"Es de suma relevancia debido a lo que acontece en nuestro país, que más allá de ser respetuosos con las realidades del territorio, que el socialismo constituya con coraje una personalidad que sepa y responsablemente valore que nuestra identidad tiene un rol importante que ocupar dentro de Juntos Por Entre Ríos, tal como lo entendió hace algunos años la Unión Cívica Radical en su Congreso de Gualeguaychú", concluyó Meillard.

Por ello, el sector disidente se expresó a través de un comunicado de prensa donde señala una "sostenida falta de claridad, profundidad y relevancia" en el Congreso del pasado fin de semana.

"Celebrar un Congreso solo para retrasar la definición del Partido en relación a su estrategia electoral es una irresponsabilidadque perjudica al Partido Socialista", señalan.

"Debemos ser un aporte de amplitud y consolidación", remarcaron desde el SP, entre otros puntos advertidos en el escrito.

Rossi criticó a Frigerio y ahora avala acompañar su candidatura.

En el Congreso extraordinario celebrado el pasado sábado en Paraná el PS avaló el diálogo y posibles alianzas con espacios opositores, aunque sin nombrar a JxER y a su principal precandidato, Rogelio Frigerio, a quien Rossi criticó duramente.

"Durante la gestión de Frigerio al frente del Ministerio del Interior cerraron más de 24 mil empresas, la inflación alcanzó picos históricos y se tomó deuda como nunca antes. Sería catastrófico volver al pasado”, había planteado Rossi sobre el ahora precandidato a gobernador de JxER.