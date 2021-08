“Cresto es un hombre de decisiones”

E

l ex gobernador Jorge Busti calificó al candidato a diputado nacional Enrique Cresto como “un hombre de decisiones” que podría haber “zafado” de estas elecciones difíciles para el peronismo pero que eligió “jugarse”.



“Con total respeto a Carolina Gaillard; Tomás Ledesma y a compañeros y compañeras que integran la lista, la incorporación de Cresto le da un ingrediente de dinamismo y de fuerza. Se mete en todos los lugares de la provincia”, destacó Busti al describir la campaña del oficialismo.



Lo que dice el archivo Agosto, 2021 Cómo llegó Cresto a encabezar la lista





“A mí me consultaron (en Buenos Aires). Les dije que era una elección brava, pero que Enrique podía afrontarla. Podría haber zafado, pero yo valoro al que se juega”, subrayó a APF Digital.

“Veo a Enrique como un hombre de decisiones. Está dispuesto a jugarse. Eso a mí, a mi edad, me motiva a apoyarlo”, confesó.

En referencia al apoyo de referencias nacionales y provinciales que está recibiendo la candidatura de Cresto, estimó que de los primeros habrá “seguro”. Y que el Gobierno entrerriano está metido en los problemas “cotidianos”, pero “de igual manera lo apoyan el Gobernador (Gustavo Bordet) y el resto de los funcionarios”, apuntó.

Recta final

“Es una campaña atípica porque estamos en medio de una pandemia. Por lo tanto se tiene hacer de acuerdo a los protocolos sanitarios”, describió a la hora de cómo se está peleando el voto de la sociedad.

En torno a la disputa que se dará en las primarias de septiembre, distinguió: “En el caso de Juntos, ellos compiten. Hay dos listas. Y eso genera más entusiasmo porque se están disputando si la otra lista va como minoría. En nuestro caso, el Frente de Todos tiene una sola lista. El fervor es distinto. No hay competencia”, remarcó en diálogo con esta Agencia.

Junto al intendente @adanhbahl y a la vicegobernadora @StrattaLaura1 acompañé la presentación de nuestros candidatos del @FrenteDeTodos en #Paraná pic.twitter.com/E7W2sGL3KM — Jorge Pedro Busti (@JorgeBusti) August 3, 2021

“Habrá dos elecciones. En las primarias, tal vez el Frente de Todos no obtenga todo su potencial porque no tiene competencia. Pero para la elección general, sí”, evaluó.



Al peronismo “le es muy difícil (la campaña) cuando no hay actos, movilizaciones, caminatas. Pero esto no se puede hacer. Tendremos que acostumbrarnos a la dinámica de la pandemia de la que iremos saliendo poco a poco si Dios nos ayuda”.

Por otro lado cuestionó: “Frigerio estuvo prácticamente dos meses de campaña solo. Me extraña su intento de despegarse del ex presidente (Mauricio) Macri. Él estaba a pocos metros del despacho del ex presidente. En cualquier momento va a decir que a Macri no lo conocía”, ironizó.

“Así como nosotros asumimos el peronismo en su integridad, él tendrá que asumirlo a Macri”, completó.

Lo que dice el archivo Julio, 2021 Juntan firmas y apoyo pero aún no definen candidatos





Chicanas

Busti mencionó que hace unos días el Frente Entrerriano Federal que lidera y que forma parte del Frente de Todos hizo una reunión vía zoom con Cresto. “Escuchó algunas ideas y luego desarrolló su propuesta. Nos quedamos sumamente satisfechos”, destacó.

En torno al mensaje de la campaña del oficialismo, afirmó que “de a poco” está llegando a la gente. “Ayer hablé con Enrique. Conversamos de que Argentina está creciendo a la misma tasa, casi el 10%, que en 2004. Hay una recuperación importante, sobre todo de la industria y el agro. Esto repercutirá en puestos de trabajo y en consolidación de la economía”, consideró.





“Hay que hacer hincapié en estos temas, más allá de las chicanas y las comidillas”, aseguró. En este sentido, consideró que el escándalo por el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos durante la primera etapa de la pandemia no tendrá efecto en la elección provincial.

“El que era antigobierno, reafirmará más su posición. Pero no el resto de la población. Yo lo que veo es gente agradecida, sobre todo adultos mayores, por la vacunación”, consignó.

Debate y propuestas

El tres veces gobernador le indicó al cabeza de lista que observaba que la oposición quería poner en cuestión los 20 años de gobierno justicialista en Entre Ríos como un tiempo de “decadencia”. “Si es ese el debate, hay que tomarlo – desafió – Yo viví tres presidentes que no fueron peronistas: Raúl Alfonsín; Fernando de la Rúa y Mauricio Macri y dos gobernaciones radicales. Y en Entre Ríos no hicieron absolutamente nada, ninguna obra”, destacó.

Lo que dice el archivo Agosto, 2021 Fernández diferenció a Cresto de Frigerio





Por eso, Busti le acercó como ejes que en sus gestiones se desarrolló el gas natural en toda la provincia. “Fue una obra de 150 millones de dólares que hicimos con financiación propia por la concesión de la empresa de electricidad, que luego recuperamos sin poner un peso por incumplimiento del contrato por parte de la concesionaria”, recordó.

“Esto permitió que en toda la provincia haya suministro. Localidades como Feliciano, Federal, Federación y Chajarí tengan gas natural en los hogares. Y también los parques industriales, algo que no poseen Corrientes, Misiones, Chaco ni Formosa. Nosotros estamos en equivalencia en ese aspecto con Santa Fe y Córdoba”.

Además le comentó a Cresto: “En el único gobierno en el que se construyeron hospitales fue en el nuestro: el Masvernat de Concordia; el Urquiza de Concepción y el de Federal. También el de la Baxada, que terminó Bordet”.

Este último nosocomio fue comenzado por el Pami durante la gestión de Sergio Urribarri, pero luego con la llegada del gobierno de Cambiemos quedó sin financiamiento para ser concluido.

Lo que dice el archivo Agosto, 2021 Confirman que cosecheros podrán trabajar sin perder planes









Otro eje fue el puente Rosario – Victoria. El ex gobernador Sergio Montiel había licitado la construcción “de un canal de navegación, una obra del siglo XIX en pleno siglo XX”, consignó Busti. “Rescindimos el contrato para construir un puente. La oportunidad se dio cuando Jorge Obeid era gobernador de Santa Fe y conseguimos la decisión política y el financiamiento de (el presidente Carlos) Menem”, rememoró.

“Hemos hechos cosas que la oposición no hizo siendo gobierno provincial o nacional”, sintetizó.