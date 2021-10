Frigerio apuesta a la integración

R

ogelio Frigerio valoró la necesidad de institucionalizar Juntos por Entre Ríos en el relanzamiento de la campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre. Junto a Pedro Galimberti y a Atilio Benedetti, el primer candidato de JxER rescató la experiencia de las internas como un “aprendizaje de los errores” del pasado.

Frigerio junto a Galimberti y Benedetti.

La docena de partidos y agrupaciones que componen Juntos por Entre Ríos serán parte de una mesa para “trabajar integrados hacia el 14 de noviembre”, adelantó Frigerio en una rueda de prensa ofrecida este viernes en el marco del relanzamiento de la campaña hacia las elecciones Generales.

"El triunfo del 12 de septiembre es de la gente, no de algún dirigente en particular. Es un triunfo de los entrerrianos que quisieron marcar con mucha contundencia que este no es el norte que queremos para nuestro país, que este norte que lleva el kirchnerismo no es lo el país en el que nos sentimos cómodos, no es la forma que queremos vivir", remarcó.



“Juntos por Entre Ríos está integrado por una docena de partidos, algunos de manera formal, otros por adhesiones. Lo que nos amalgama es el sentido común y las ganas de transformar esta provincia y aprovechar el enorme potencial que tiene Entre Ríos”, dijo el exministro del Interior.



“Lo que nos tiene que unir son ideas y valores”, resaltó Frigerio.

Además, el proceso del espacio es más ambicioso y apunta hacia 2023, con el propósito de construir “un proyecto alternativo al que gobierna la provincia ya hace 20 años, vamos a ir viendo caso por caso”, agregó.

Frigerio consideró que “haber permitido la competencia interna es un escalón adelante en la construcción de JxER”, y agregó: “Además de permitir los matices dentro de nuestra coalición, lo que da hacia afuera es que hay reglas de juego para todos aquellos que, compartiendo valores e ideas, quieran sumarse a este desafío”.

La lista de Juntos por Entre Ríos para las elecciones Generales quedó conformada por Rogelio Frigerio, Marcela Antola, Pedro Galimberti, Nancy Ballejos y Atilio Benedetti.

“No fue así en el pasado”, recordó, flanqueado por Atilio Benedetti, y reconoció que “fue parte del aprendizaje de los errores que tenemos que hacer y que lamentablemente el kirchnerismo no hace: repite los mismos errores de los 12 años de gestión anterior”.

Buscan institucionalizar la Alianza



“Lo tenemos que hacer. Estamos conformando una mesa, probablemente haya una reunión esta semana con representantes de distintas fuerzas que componen JxER. La idea es trabajar integrados hacia el 14 de noviembre”, indicó.



En este punto Benedetti mencionó que la “transparente interna es una muestra en los hechos de institucionalización del frente electoral”, ya que “es una demostración cabal de un camino que se emprende, aprendiendo de los errores para dar cabida a los matices y fortaleza al frente”, teniendo en cuenta que luego de las PASO y la performance de Entre Ríos Cambia, que consiguió más del 30% de adhesiones en el espacio, el actual diputado nacional no podrá renovar su banca ya que fue desplazado del tercer lugar de la lista para las Generales por Pedro Galimberti.

JUNTOS POR ENTRE RIOS EN PARANÁ



Por su parte, el intendente de Chajarí y tercero en la lista, Pedro Galimberti, dijo que “más allá de los matices que tiene nuestro espacio, estamos absolutamente comprometidos con el trabajo que viene”.



Cuatro socios y varios adherentes

Este año, la oposición volvió a cambiarle el nombre a su frente electoral. Lo que fue Cambiemos en las elecciones provinciales de 2019 y Juntos por el Cambio en las nacionales de ese mismo año, fue rebautizado como Juntos por Entre Ríos.



El nuevo nombre y la incorporación de una serie de agrupaciones sin personería son las novedades que dejó la inscripción de la alianza electoral para este año, que en esencia sigue estando integrada por cuatro partidos: la UCR, el PRO, el GEN que se referencia nacionalmente con Margarita Stolbizer y el Movimiento Social Entrerriano (MSE) que lidera en la provincia el diputado Juan Zacarías.

Como adherentes están Entre Todos Entre Ríos (ETER), que fueron quienes propusieron el nombre actual al espacio, con los peronistas autodenominados no kirchneristas Moine, Alasino, Martínez Garbino y Leissa como referentes; el viejo Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), con lazos con el ex ministro del Interior y que tiene al diputado Manuel Troncoso como uno de sus referentes; la Coalición Cívica (Hilma Ré); la UCeD (Jorge Scatena).

También participan el Nuevo Espacio Ramirense y Recrear, la fuerza que nacionalmente lidera Ricardo López Murphy, hoy asociado en Republicanos Unidos con las agrupaciones Partido Libertario, Mejorar y Unidos; y Una Nueva Oportunidad (UNO), la expresión política que en el país vienen construyendo pastores evangélicos.

Fuente: UNO, Página Política.