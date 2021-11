Lo último de Cresto y Frigerio en Concordia

L

os candidatos de las principales fuerzas de la elección del próximo domingo cerraron sus propuestas en la ciudad de Concordia. Desde allí Enrique Cresto participó de las Mil Caminatas del PJ en la provincia, mientras que Rogelio Frigerio optó por la capital del Citrus para cerrar la campaña de Juntos por Entre Ríos de cara a las elecciones legislativas que renovarán cinco bancas entrerrianas en el Congreso.



Los máximos referentes de las listas que más adhesiones aglutinaron en las PASO eligieron Concordia para centrar el cierre de la campaña rumbo a las elecciones generales.

Frigerio: "Nos han robado todo menos la ilusión de un futuro mejor"



En Concordia también Frigerio cerró la campaña de JxER y proclamó que “la dignidad del pueblo entrerriano no está en venta, no la van a poder comprar nunca”. Pidió dar un “mensaje más contundente porque no les alcanzó con el del 12 de septiembre” e indicó: “Queremos rumbear para otro lado, para un país que tome en cuenta el mérito, el esfuerzo, no queremos dádivas, queremos trabajar”.

"La dignidad del pueblo entrerriano no está en venta", dijo el referente de JxER, quien indicó que "nos han robado todo menos la ilusión de un futuro mejor" y les habló a los adultos mayores: “Estamos del lado de los jubilados que cobran 25 mil pesos en la Argentina mientras Cristina Fernández de Kirchner cobra dos millones y medio de pesos de la nuestra, y con ese sueldo de hambre esos adultos mayores están acá y le ponen el pecho y son los que más garra tienen para encabezar un proyecto de transformación en la provincia”.







En otro tramo de su discurso, resaltó: "Esta es la forma de vivir que quieren ellos, la forma de vivir de los que abusan del poder, de los que se adelantan en la fila, de los que hacen fiestas mientras el pueblo está encerrado y no puede despedir ni a sus muertos", dijo.

“Queremos educación, seguridad, salud, ese tiene que ser el mensaje de las urnas”.

El excandidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto acompañó a los candidatos de JxER en el cierre de campaña. “Acá tengo a mi amigo, compañero de muchas batallas, que entendió antes que muchos que sólo juntos podíamos sacar a la Argentina adelante”, le reconoció Frigerio, y le agradeció: “Gracias, Miguel Ángel, gracias de corazón por estar hoy conmigo y con todos nosotros”.

A continuación, hizo extensivo el saludo y el reconocimiento a los diferentes espacios que conforman la oposición. “Es juntos con los radicales, con los correligionarios de Yrigoyen, de Alem, de Illia, de Frondizi, de Alfonsín. Es juntos con los peronistas que defienden el trabajo y la libertad de Perón y de Evita, es con los del MID, con los del GEN, es con los del Movimiento Social Entrerriano, con Nueva Generación, con los amigos del Socialismo, es con los del PRO, con lo de UNO, con los de Cruzada Renovadora, es con los del ETER, es con todos, esta vez es con todos”, proclamó.



A lo largo de la campaña Frigerio reunió el acompañamiento de todo el arco político de Juntos por el Cambio, recibiendo gestos de apoyo y la visita de referentes del espacio como Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Diego Santilli, Martín Lousteau, Facundo Manes, Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto, Mario Negri, Gerardo Morales y Ricardo López Murphy.

El acto se desarrolló en el Club Sarmiento.

“Llenaron la provincia de carteles después de la derrota (en las PASO), nosotros le vamos a llenar las urnas de votos el próximo domingo”, lanzó Frigerio en Concordia.

“Vamos a volver a dar una respuesta contundente en las urnas porque esta no es la forma de vivir que queremos”, exclamó Frigerio.

“Le digo a todos los narcos que acá en Entre Ríos no entren, que no vengan, porque con Néstor Roncaglia, el mejor jefe que ha tenido la Policía Federal Argentina, les vamos a meter una patada en el traste y los vamos a meter en cana”, expresó eufórico el exministro del macrismo al referirse a la seguridad, y concluyó: "Volvamos a dar un mensaje más contundente el próximo domingo, porque no les alcanzó lo del 12 de septiembre”.

Cresto: "Desde el Frente de Todos hicimos una campaña limpia, de mucho trabajo en el territorio"



El miércoles Enrique Cresto se plantó en su ciudad, Concordia, para participar junto a los demás candidatos de la propuesta del Frente de Todos: las Mil Caminatas por todo el territorio entrerriano, donde los candidatos, además de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, confluyeron a lo largo y a lo ancho de Entre Ríos para difundir el mensaje oficialista para los comicios del próximo domingo.

Cresto participó desde Concordia de las Mil Caminatas del PJ.

El primer candidato a diputado nacional del FdT, Enrique Cresto, aprovechó las horas previas a la veda electoral para recorrer barrios concordienses, visitar locales partidarios y reunirse con fiscales y coordinadores del operativo eleccionario.

"Con estas recorridas tenemos la oportunidad de desmentir las fake news, las operaciones de prensa y de explicarle a los vecinos qué se define en estas elecciones", señaló Cresto.

“Con las ‘1000 Caminatas por Entre Ríos’ hicimos un cierre oficial de campaña junto al gobernador Gustavo Bordet y el peronismo movilizado. Fue una verdadera demostración de compromiso militante y de todo lo que representa para el peronismo la alegría de volver a la calle, al mano a mano con el vecino", destacó el titular del Enohsa.

"En estas recorridas es cuando tenemos la oportunidad de hablar con los vecinos de todo lo que estamos haciendo, de desmentir las fake news y las operaciones de prensa de los grandes grupos hegemónicos y, principalmente, de explicarle a la gente la importancia de los que se define en estas elecciones”, apuntó Cresto.



“Desde el Frente de Todos hicimos una campaña limpia, de mucho trabajo en el territorio. Los compañeros y compañeras que formamos parte de la lista recorrimos ciudades, pueblos y tratamos de estar en cada encuentro militante al que nos convocaron”, señaló el candidato peronista.

“Porque nuestro compromiso es llevar a cada hogar de Entre Ríos este mensaje de unidad, de entrerrianía, de construcción en positivo que se proyecta al futuro con esperanza”, agregó.



“Hoy el escenario es diferente al que enfrentamos en las PASO, donde hubo un claro mensaje de la ciudadanía que el Gobierno escuchó y respondió. Todavía tenemos mucho trabajo por delante para alcanzar los objetivos que el Frente de Todos le propuso al electorado en 2019”, analizó.

“Sabemos que la gente nos votó para sacarlo a Macri en primera vuelta y por la misma razón que siempre vota al peronismo: para reconstruir el país después del desastre de un gobierno de derecha que lo deja en ruinas”, remarcó Cresto, quien aclaró: “Tenemos que reconocer que la pandemia nos impidió darle más celeridad a este proceso de recuperación, que recién ahora está cobrando impulso”.

Cresto valoró la llegada a los vecinos.

“Vamos a llevar la voz de los entrerrianos y entrerrianas al Congreso de la Nación, para impulsar las leyes que necesita Entre Ríos para potenciar su desarrollo. Vamos a construir consensos para transformar en políticas de Estado las buenas políticas públicas de este gobierno, garantizando que las medidas que se toman a favor del pueblo y del desarrollo del país no queden a merced de los gobiernos de derecha”, dijo Cresto.

“Al otro día de las elecciones vamos a seguir recorriendo la provincia, gestionando obras, ayudando a los intendentes a concretar sus proyectos y trabajando junto al Gobernador, para que en Entre Ríos sea protagonista en esta etapa de crecimiento sostenido que está iniciando el país. Porque nuestro compromiso es trabajar por nuestra provincia, por el bienestar de los entrerrianos y por la grandeza de la patria”, concluyó Cresto.