La Cámpora no fue invitada a los actos de Urribarri

Huss adelantó que no tienen previsto un acto con Urribarri en Paraná.

l diputado provincial Juan Manuel Huss dijo estar “al tanto, por los medios y redes sociales” de las charlas que el exgobernador Sergio Urribarri está brindando en la provincia. “Como agrupación no hemos recibido invitación”, expresó. Además, a diferencia del legislador nacional Tomás Ledesma, también camporista, lo preocupó la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Como agrupación no hemos recibido invitación para los eventos, aunque en Concordia no tenemos desarrollo territorial de la agrupación”, explicó Huss en una entrevista a Radio de la Plaza.

“Veo que tiene todo su derecho de poder plantear y hacer esos encuentros, bienvenido sea que todos los actores que quieran se sumen a la política”, agregó el dirigente camporista.

En este sentido, Huss señaló: “Me gusta que todos los actores de la política hagan política, incluso los que no piensan igual que yo”.



Respecto de la situación de Urribarri tras ser condenado por corrupción en primera instancia, el diputado provincial indicó que “la Justicia tomó una decisión, en algunos aspectos no comparto algunas cuestiones pero hay que ser respetuosos de los mandatos judiciales, hasta que la sentencia quede forme tiene todo su derecho de realizarlos, no está incumpliendo nada, y me parece que está bien”.

“En la ciudad de Paraná no estamos organizando con ‘el Pato’ ninguna charla", adelantó Huss, quien remarcó que "lo de Concordia fue por el aniversario de la declaración del Congreso de Oriente, que el Pato ha tenido durante su gobierno una reivindicación sobre la figura de José Gervasio Artigas".





El diputado provincial Juan Manuel Huss (PJ).

"Me parece que son reuniones que va realizando el compañero con gente que ha participado de su gestión y que lo van invitando, y me parece fantástico”, completó.

En otro orden, Huss se refirió a la salida del ministro Guzmán y, a diferencia de su compañero de espacio, el diputado nacional Tomás Ledesma, contó que lo preocupó la renuncia y destacó la función del extitular de Economía.



“Martín Guzmán se dedicó mucho, analizaba y trabajaba mucho sobre la macroeconomía", remarcó, y sostuvo que "hay datos concretos de la realidad de la economía como el crecimiento de la actividad industrial, que se ven claramente en la macroeconomía pero también hay que poder trabajar sobre las cuestiones de todos los días, que le afectan el bolsillo a los argentinos”.

Ledesma había realizado un comentario inoportuno en las redes, sitio elegido por Guzmán para informar su dimisión en el mismo momento de la alocución de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en Ensenada.



"Una hermosa tarde para escuchar a Cristina", había escrito Ledesma junto a imágenes suyas y de la vicepresidenta en el acto conmemorativo al fallecimiento del General Perón.

Por otra parte, el legislador provincial peronista evitó pronunciarse respecto de una figura en particular como precandidato a la Gobernación, como lo hicieron por ejemplo el propio Urribarri postulando a Piaggio y el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, quien nombró a José Lauritto para encabezar la lista oficialista, al tiempo que destacó a Laura Stratta y a Adán Bahl.

El propio Enrique Cresto, que se enfoca en su gestión al frente del Enohsa y evita hablar de candidaturas, pidió que no lo dejen solo y que se promueva la interna partidaria para fortalecer la militancia peronista con el objetivo de ser competitivos en 2023.

Huss marcó que "el pueblo está golpeado" y opinó que "como ciudadano me jodería bastante estén pensando en candidaturas"

“Me preocuparía si a esta altura no hubiera compañeras y compañeros que tuviesen ganas de encabezar la propuesta en la provincia de Entre Ríos”, opinó.

“Todos son compañeros válidos pero en este momento donde el pueblo está golpeado y todas son pálidas, que un dirigente o aquellos que tenemos responsabilidad política o institucional estén pensando en candidaturas, como ciudadano me jodería bastante", resaltó.

"Todavía tenemos tiempo para poder resolver lo demás, los tiempos electorales todavía no están pero la responsabilidad es trabajar en otras cosas en este momento”, concluyó.