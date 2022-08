Pagni incomodó a Frigerio pero no con Carrió

Pagni no mencionó las acusaciones de Carrió.

l diputado nacional y precandidato a gobernador, Rogelio Frigerio, ofreció una entrevista a LN+ donde por momentos se lo notó incómodo ante las repreguntas del periodista Carlos Pagni sobre cómo solucionar los problemas actuales. Además, Frigerio destacó las políticas de Menem, dijo que Massa es "la última bala del oficialismo", habló sobre el proyecto que pretende en Entre Ríos, entre otros temas, aunque no fue consultado por las acusaciones de Elisa Carrió contra su persona y contra otros referentes de la oposición.





“Si pretendemos desde la oposición que la gente vuelva a confiar en que podemos ser una opción superadora de todo esto que está pasando, tenemos que hacer las cosas muy distinto de lo que estamos haciendo. No podemos ser un espejo del kirchnerismo”, expresó el candidato a gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en la entrevista que ofreció a LN+, que se extendió por más de 20 minutos y en donde no se mencionaron las acusaciones de Carrió contra el propio Frigerio y otros referentes de la oposición.

En el ida y vuelta de la charla se lo notó incómodo a Frigerio ante las repreguntas del conductor de Odisea Argentina, quien a su vez no parecía satisfecho con la devolución del invitado.

“Una imagen desoladora de la sociedad entrerriana, que está con un nivel de angustia y de tristeza que no se había visto nunca en la Argentina”

No obstante, el diputado nacional que aspira a llegar a la Casa Gris, afirmó: "Estoy al frente de un programa de transformación de una de las provincias con mayor potencial desaprovechado del país. No hay ninguna que tenga el techo tan lejos de su capacidad”.

En otro tramo de la charla, Frigerio consideró que “encendimos una pequeña llama de esperanza con el triunfo de 2021", y resaltó que "en Entre Ríos ganamos por casi el doble de votos que el oficialismo que hace 20 años que gobierna la provincia”.

Frigerio resaltó el triunfo en las legislativas de 2021.

“La gente me dice ‘tenés que ganar… tenés que sacarnos esta gente de encima’”, dijo el candidato a gobernador, quien sentenció: "No tenemos ni siquiera derecho a no ganar la próxima elección”.

"Hay muchas cosas para rescatar del gobierno de Menem"



Por otra parte, Frigerio destacó las políticas llevadas adelante por el expresidente Carlos Menem en los años 90. Afirmó que ayudaron a "pacificar" y enumeró "los avances que se hicieron en el gobierno de Menem". Entre ellos, citó la inserción de Argentina en el mundo y las políticas de autoabastecimiento energético, entre otros.

“Siempre manda la política, si no tenés la política ordenada no podés ordenar la economía”, postuló Frigerio a la hora de resaltar las virtudes del gobierno de Menem.

“Creo que hay muchas cosas para rescatar de ese gobierno, sobre todo en este clima que hay en la Argentina y es la pacificación”, afirmó Frigerio.

“Los avances que se hicieron en el gobierno de Menem tuvieron que ver en que la política comenzó a ordenarse y de alguna manera eso posibilitó ordenar la economía", planteó, y detalló: "La inserción de la Argentina en el mundo, las políticas de autoabastecimiento energético, muchas de las cosas que después el gobierno de Macri también puede mostrar como resultado positivo”.



Respecto del gobierno de Cambiemos, donde cumplió la función de Ministro del Interior, Frigerio acreditó como positivos el "avance en el federalismo, en la política energética, en la inserción inteligente de la Argentina en el mundo, y también un avance en la transparencia de las obras públicas que antes de nuestro gobierno estaba asociada a la corrupción y dejó de estarlo después de nuestro gobierno”



Massa, la última bala del oficialismo



Al precandidato a gobernador de Entre Ríos por la oposición lo consultaron por la figura de Sergio Massa, a quien se lo vinculó de manera cercana. Dijo que el flamante Superministro de Economía es "una última bala que intenta poner en juego un gobierno que está sin asumir todavía, ya casi tres años y no asumió la responsabilidad de estar al frente de un país”.

“No se soluciona sino desde un giro de 180º en todas las cosas que está haciendo el kirchnerismo, implica un reconocimiento demasiado duro para un gobierno que no creo que tenga la vocación de hacerlo. No soy optimista de lo que va a ocurrir en nuestro país”. opinó.

"Hay un gobierno enfrentado, peleando por sacarse el lazo por la responsabilidad de llevarnos a este lugar", dijo Frigerio sobre el gobierno del Frente de Todos.

Luego de repetir que "la economía está subordinada a la política", Frigerio planteó que "hay un gobierno enfrentado, peleando por sacarse el lazo por la responsabilidad de llevarnos a este lugar y por más que traigan a un premio nobel de Economía esto no se va a solucionar”.

Juntos por el Cambio



“Tenemos que tener un solo plan de transformación”, adelantó Frigerio ante la consulta sobre cómo es la vida interna del espacio que pretende volver a gobernar el país y que atraviesa una interna intensa entre los que pretenden ser candidatos. “Las candidaturas son secundarias, es posterior", afirmó.

En ese marco, Frigerio señaló: "Primero pongámonos de acuerdo en un programa de transformación, démosle la tranquilidad a la gente que lo que proponemos es superador a lo que hicimos cuando nos tocó ser gobierno y, por supuesto, muy superador a este gobierno que debe ser de los peores de la historia de la Argentina. Después que las PASO resuelvan quienes serán los candidatos”.



“Fuimos de los gobiernos más débiles de la historia, con un tercio en diputados de nuestro partido, en el Senado 1 de cada 5, solo 5 de 24 gobernadores y pocos intendentes. Es muy difícil impulsar un programa de transformación revolucionario con ese poder”, remarcó.

Frigerio avanzó con la autocrítica al indicar que "un error nuestro no haber tratado de corregir desde el inicio, tratando de incorporar a otros actores que no eran de Cambiemos”.

“Tenés que tener un proyecto generoso, amplio y que busque consensos. Por supuesto que no con todos, como con el kirchnerismo, con los cuales no nos podemos poder de acuerdo en nada”, concluyó.